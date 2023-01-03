фото Появились подробности удара Himars по Макеевке, где была уничтожена база оккупантов
2023-01-03 12:27
Армия Украины не осталась в долгу и жетско ответила на "праздничные" удары врага по инфраструктуре страны. Появились подробности удара по временно оккупированной Макеевке, где была полностью уничтожена база оккупантов.
Так:
- было выпущено 6 ракет Himars, 4 из них дошли до цели прямо под Новый год;
- в подвале здания был склад БК и много дизельного топлива, поэтому взрыв был мощнейшим;
- количество погибших уже перевалило за 250, но, скорее всего будет более 400 двухсотых;
- уничтожено также более 10 единиц бронетехники.