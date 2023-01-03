ВОЙНА В Украине фото Появились подробности удара Himars по Макеевке, где была уничтожена база оккупантов

2023-01-03 12:27

Армия Украины не осталась в долгу и жетско ответила на "праздничные" удары врага по инфраструктуре страны. Появились подробности удара по временно оккупированной Макеевке, где была полностью уничтожена база оккупантов.

Так:

  • было выпущено 6 ракет Himars, 4 из них дошли до цели прямо под Новый год;
  • в подвале здания был склад БК и много дизельного топлива, поэтому взрыв был мощнейшим;
  • количество погибших уже перевалило за 250, но, скорее всего будет более 400 двухсотых;
  • уничтожено также более 10 единиц бронетехники.

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Мощные удары по военным объектам на россии продолжатся, - Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов 2023-01-03 15:37
фото Появились подробности удара Himars по Макеевке, где была уничтожена база оккупантов 2023-01-03 12:27