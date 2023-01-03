ВОЙНА В Украине фото Появились подробности удара Himars по Макеевке, где была уничтожена база оккупантов

2023-01-03 12:27

Армия Украины не осталась в долгу и жетско ответила на "праздничные" удары врага по инфраструктуре страны. Появились подробности удара по временно оккупированной Макеевке, где была полностью уничтожена база оккупантов.

Так: