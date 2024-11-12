ВОЙНА В Украине На Курщине Силы обороны устроили "черный день" врагу: разбили батальон штурмовиков

2024-11-12 16:48

В Курской области РФ Силы обороны отбили мощный штурм врага, уничтожив батальон российских вояк.

Источник: пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блыщик в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера действительно был черный день для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов. Пытались "залетать" на технике, с десантом, штурмовать населенные пункты, однако 10 единиц бронетехники были уничтожены воинами 47 ОМБр. Три БТРа подорвались на минах, другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов, а также ПТРК "Стугна".

Другую бронетехнику уничтожили наши смежники... Также была ликвидирована группа захватчиков, и часть, которой посчастливилось выжить, разбежалась по посадкам".

Детали: Пресс-офицер добавила, что 11 ноября враг штурмовал силами численностью в батальон, и "в принципе этот батальон воины Сил обороны уничтожили", тех же, кто разбежался по посадкам, будут искать и ликвидировать украинские беспилотники.

По словам Блыщик, в целом обстановка на направлении является тяжелой, но контролируемой.

Относительно присутствия на Курщине воинов КНДР, пресс-офицер отметила, что в зоне ответственности 47-й отдельной механизированной бригады и ее смежников северокорейских солдат замечено пока не было. Очевидно, враг еще готовится бросать их в бой.