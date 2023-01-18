Спорт фото Полузащитник Динамо Киев Виктор Цыганков перешел в испанскую Жирону

2023-01-18 13:47

Полузащитник Динамо Киев Виктор Цыганков стал игроком испанского клуба Жирона, о чем сообщил официальный сайт коллектива.

Игрок сборной Украины мог перейти в каталонский клуб летом как свободный агент, но руководство договорилось с коллегами из Динамо о сумме компенсации.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, Жирона заплатила за 25-летнего игрока 5 миллионов евро. Также по договору Динамо получит 50% от суммы от следующей продажи игрока. Стороны подписали контракт до лета 2027 года.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 11-м месте, имея 21 очко после 17 туров.

В Динамо Циганков провел 236 матчей, в которых забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.