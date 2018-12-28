Спорт Полузащитник Виктор Цыганков всерьез заинтересовал итальянскую Рому

2018-12-28 14:16 291

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков может пополнить состав итальянской "Ромы".

Римский клуб в последнее время активно работает с молодыми талантами. Летом римляне подписали молодых Клюйверта, Чорича, Кристанте и Дзаньоло. Сейчас в список возможных новичков попал и украинский талант Виктор Цыганков.

По данным журналиста Sky Sports Джанлуки Ди Марцио, спортивный директор "Ромы" Мончи лично наблюдал за игрой Цыганкова. Это может быть подтверждением того, что клуб заинтересован в трансфере 21-летнего украинца в Рим. Предполагается, что стоимость трансфера может составить от 20 млн евро.

Добавим, что ранее обсуждалась потенциальная продажа юного динамовца в "Тоттенхэм", "Шальке", "Баварию" или "Ливерпуль".