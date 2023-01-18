ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК В каких областях Украины 18 января будут аварийные отключения света

2023-01-18 12:28

В Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях 18 января продолжаются аварийные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что ранее составленные графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сказано в сообщении.

Напомним, атака РФ, которая промизошла 14 января, повредила девять блоков ТЭС.

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Стала известна вероятная причина катастрофы вертолета под Киевом, в которой погибло руководство МВД 2023-01-18 11:35