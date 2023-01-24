Мир Слотс Сити онлайн казино на реальные деньги

2023-01-24 22:14

Казино Slots City — одно из лучших среди виртуальных клубов Украины. Регистрация на официальном сайте открывает для гостя массу возможностей: получение бонусов, шанс сорвать куш, проведение финансовых операций. Выигрыши из Слотс Сити гарантированно выводятся, что подтверждено многочисленными отзывами, государственной лицензией КРАИЛ.

Автоматы Slots City

Главное преимущество интернет-казино Слотс Сити — большой выбор игр. Софт делится на категории:

игровые автоматы от лучших мировых разработчиков ПО;

настольные игры: рулетка, покер, блэкджек, баккара;

лотерейные игры: бинго, кено, крэпс.

Протестировать любой аппарат из каталога сайта можно в демонстрационном режиме. Для этого регистрироваться в Slots City не нужно. Достаточно посетить сайт и запустить демо версию выбранного слота.

Исключение — раздел live casino. Игры с живыми дилерами принимают ставки только реальными деньгами. Столы отличаются доступными типами игр, диапазонами ставок.

Бонусы

В казино можно получить бонусы за первые семь пополнений счета. Пользователям начисляются как фриспины, так и деньги для игры в видеослоты. Также новичкам Slots City доступен бездеп.

Бездепозитное поощрение дается за активную игру в рамках акций «Колесо Фортуны» и Lucky Express. Вращая колесо, можно выиграть, призовые гривны или свободные вращения. Специальное предложение Lucky Express позволяет накапливать билеты, которые необходимо использовать для участия в розыгрыше денежных призов с выводом.

Как играть на деньги

Для игры на деньги следует выполнить такие шаги:

Создать учетную запись с помощью e-mail или телефонного номера. Пополнить счет. Выбрать слот в каталоге сайта или через строку поиска.

Итоги спинов зависят от удачи. Автоматы работают на основе генератора случайных чисел. Вывести выигрыши в казино можно после отыгрыша бонусов и верификации. Подтвердить личность необходимо с помощью сканов документов, отправленных в саппорт.

Пополнение и вывод

К упомянутым ранее преимуществам виртуального клуба Слот Сити можно отнести удобное совершение финансовых операций. Для пополнения баланса удобно использовать банковские карточки Visa или MasterCard. Минимальная сумма пополнения составляет 100 гривен. Средства зачисляются на счет моментально.

Вывод гривен на реквизиты игроков производится аналогичными способами. Сроки обработки заявок составляют от 1 минуты до суток. Комиссия отсутствует.