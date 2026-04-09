Курйози Офіцера ЗСУ зловили на допомозі депутатам фіктивно проходити військову службу

2026-04-09 16:44

Завершено розслідування ще одного епізоду щодо офіцера з Дніпропетровської області, який раніше допомагав депутатці обласної ради фіктивно проходити військову службу. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, цього разу офіцер ЗСУ підробив медичну довідку, щоб не виконувати службові обов’язки. У документах зазначалося, що з квітня по вересень 2025 року він перебував на стаціонарному лікуванні.

Насправді в цей період офіцер займався організацією незаконних дій та особистими справами. Слідчі встановили, що під час такого "лікування" він також відвідував гральні заклади та витрачав значні суми грошей.

Попри фактичну відсутність на службі, він отримував грошове забезпечення.

Нагадаємо, раніше офіцера викрили у сприянні депутатці Дніпропетровської обласної ради у фіктивному проходженні військової служби. Також у вересні 2025 року його разом зі спільниками викрили на організації незаконного виїзду військовослужбовців до країн Європи.

Матеріали основного провадження щодо депутатки скерували до суду у лютому 2026 року.

Наразі офіцеру додатково інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайство. За цими статтями йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Фігурант перебуває під вартою.