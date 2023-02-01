Фото-видео видео Актер и юморист Юрий Великий выпустил пародию на нардепа Николая Тищенко, летавшего в Таиланд

2023-02-01 11:33

Известный украинский актер-комик из студии Квартал 95 Юрий Великий сделал пародию на нардепа, исключенного из фракции Слуга народа, Николая Тищенко, который оскандалился своей поездкой в Таиланд. Ролик опубликован на YouTube.

Великий в образе Тищенко предстал на фоне роскошной гостиницы, пальм и бассейна и попытался в шутку доказать, что люди неверно поняли цель его поездки.

"Здравствуйте, мы из Таиланда. Ой! Добрый вечер, мы из Украины. Просто когда у вас там вечер, у нас - день. Я, народный депутат Украины Николай Тищенко на позывной Котлета или Meatball - кому как удобнее - хочу прояснить ситуацию. Здесь кое-кто разгоняет измену, вроде бы я бежал из страны. Это бред. Я сейчас нахожусь в стране Таиланд и никуда убегать не собирался", - сказал "Тищенко".

Также Великий пошутил, что украинцам легко осуждать Тищенко "титанический труд" и встречи на шезлонгах с украинским сообществом, когда они живут без света и прячутся от ракетных обстрелов.

"Ко мне люди обращаются с очень важными вопросами, среди которых такие серьезные, как: "Зачем ты сюда приехал? Ну, хорошо приехал, зачем ты нас сюда пригласил? И какого черта мы должны платить за твои коктейли, если здесь аll inclusive?" И эти вопросы кто-то должен решать", - сказал "Тищенко".

А еще добавил, что украинцам нужно уважать работу лидера партии Батьківщина Юлии Тимошенко, которая в разгар полномасштабной войны с Россией улетела на отдых в Дубай (ОАЭ).