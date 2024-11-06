Дональд Трамп победил в выборах и заявил, что теперь его цель - остановить все войны в мире

Кандидат на должность главы Белого дома Дональд Трамп де-факто объявил себя победителем в выборах президента США во время речи перед сторонниками, хотя официальные результаты пока этого не подтверждают. Об этом сообщает CNN.
"Это политическая победа, которую Америка еще никогда не видела", - заявил он и добавил, что победил во всенародном голосовании, набрав большее количество голосов, чем другой кандидат в президенты США Камала Харрис.
Во время выступления перед поклонниками Трамп назвал их "величайшим политическим движением в истории" и пообещал "решить проблемы с границей", а также другие "американские проблемы".
Также Трамп утверждает, что его цель - "остановить все войны в мире". Он напомнил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах, сообщает Sky News.
"В течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн". Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь вступать в войну, я собираюсь остановить войны", - убеждает республиканец.
Он назвал это важной победой для "демократии" и "свободы".
Политик пообещал раскрыть "славную судьбу Америки" и создать лучшее будущее для граждан, добавив, что его миссия - вернуть стране величие.
"Наш успех объединит нас", - заверил Трамп.
Он также выразил уверенность в том, что США смогут достичь поставленных целей.