ВОЙНА В Украине В ISW объяснили, как заставить путина остановить войну против Украины

2024-07-02 20:04

В Институте изучения войны заявили о том, что западные партнеры Украины могут ослабить желание России вести затяжную войну на уничтожение страны и разрушить предположение Владимира Путина, что он может добиться успеха силой.

Отмечается, что нынешняя теория победы диктатора основывается на способности России пережить и преодолеть обещанную западную помощь безопасности Украины, а также усилия страны мобилизовать большую часть своей экономики и населения для участия в военных действиях.

В отчете отмечается, что Путин и российское военное командование все больше рассматривают в качестве стратегического императива удержание инициативы по всему театру военных действий. Аналитики Института убеждены, что Кремль будет блокировать выделение Украиной личного состава и материальных средств для ведения текущих оборонных операций и сделает все, чтобы не позволить ВСУ накопить личный состав и ресурсы, что в конечном итоге приведет к проигрышу в войне.

В ISW отмечают, что теория победы Путина основывается на утверждении, что Украина не способна освободить оперативно территории. Если Силы обороны смогут быстро свести на нет эти достижения и вернуть инициативу на поле боя или на всем театре боевых действий, медленное продвижение России уже не будет оперативного значения.

Таким образом, говорится в отчете, западная помощь и усилия по формированию Вооруженных сил, которые позволят Украине перехватить инициативу, имеют решающее значение для изменения расчетов Путина. Без дальнейших существенных поражений России маловероятно, что диктатор изменит свою оценку относительно возможности уничтожения Украины.

"Западная помощь по безопасности, которая обеспечит украинские силы необходимым оборудованием и оружием в объеме, вовремя и на регулярной основе, и которые нужны ВСУ для проведения операций по освобождению значительных территорий оккупированной Украины, остается единственным возможным путем ослабления намерений Путина уничтожить украинскую государственность и на время и стоимость", - говорится в отчете ISW.