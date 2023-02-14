Спорт В турецком отеле произошла массовая драка украинских футболистов с роССийскими

2023-02-14 15:37

В турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием украинских и российских футболистов.

Как сообщает Telegram-канал База, вечером несколько представителей команды Миная подошли к начальнику ярославского шинника с требованием спеть гимн Украины. Функционер российского клуба на это ответил отказом, но предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Сотрудники отеля вмешались в конфликт.

Через пару часов футболисты Миная оказались в одном лифте с футболистом шинника и избили его. Когда лифт приехал на этаж, то там стояли игроки российского клуба, что привело к массовой драке.

В итоге сотрудники гостиницы вызвали полицию и скорую помощь. После этого между игроками и представителями клубов произошло еще пару мелких столкновений.

Руководство Royal Seginus приняло решение о том, что в отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.