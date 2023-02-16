ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании назвала критическую слабость страны-агрессора

2023-02-16 11:34

Военное производство на рф становится "критической слабостью" страны-агрессора и не отвечает требованиям ее собственного оборонного ведомства. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.

Факты ослаблении российского оборонпрома подтверждают публичные заявления руководства рф. В частности, 9 февраля зампредседателя совбеза эрефии посетил Омский завод машиностроения и призвал увеличить производство танков.

В свою очередь глава правящего режима рф во время совещания 12 февраля раскритиковал вице-премьера, отвечающего за оборонную промышленность, за "глупость".

"Высокопоставленные российские руководители, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усиливающейся стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину", - отметили британские разведчики.

Военное производство на россии не отвечает потребностям ее минобороны по ресурсам, необходимых оккупантам, а также по восстановлению запасов, считает разведка Британии.