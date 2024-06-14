Политика В США готовят новые проекты по оборонно-промышленному сотрудничеству с Киевом

2024-06-14 14:35

В столице США прошел Саммит Свободы. В рамках мероприятия обсуждались перспективы украино-американского оборонно-промышленного сотрудничества. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Высоцкий.

"Будем пытаться искать решения по усилению сотрудничества и координации между украинской и американской индустриями. США выделяют очень большую помощь для Украины, но мы хотели бы проговорить более целевое финансирование под развитие украинской оборонной индустрии: увеличение заказов именно у украинских предприятий", - заявил Высоцкий.

По его словам, украинский ВПК может несколько раз увеличить собственное производство.

"Главное - это финансирование контрактов на целевые программы, на финансирование именно украинской индустриальной базы и украинского ВПК для того, чтобы не покупать на деньги украинских доноров какие-то непонятные снаряды из третьих дальних стран, а закупать их напрямую в Украину для Украины. Это будет большим вкладом в нашу устойчивость и нашу обороноспособность. К тому же, это будет поддержкой экономики Украины", - отметил заместитель председателя NAUDI.

На саммите выступил американский дипломат, посол и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В своей речи он отметил важность поддержки Украины.

"Во избежание глобальной войны Украина должна победить в войне против россии, и эта борьба не должна происходить в изоляции", - подчеркнул Волкер.

Также Сергей Высоцкий рассказал, что во второй день саммита состоится ветеранская конференция, на которой совместно выступят 10 украинских ветеранов с тяжелыми ранениями и ветераны, которые будут делиться опытом реабилитации.

В третий день на американской авиабазе Эндрюс пройдет благотворительный ветеранский турнир по гольфу, средства которого будут направлены на реабилитацию украинских воинов.