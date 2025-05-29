ВОЙНА В Украине Україна нанесла нищівні удари по чотирьом важливим військово-промисловим об’єктам на росії

2025-05-29 10:27

Українські віськові уразили чотири важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу на росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, підрозділи Сил спеціальних операцій та СБУ успішно атакували АТ Кронштадт у місті Дубна, московської області.

"В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожого ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА Оріон, Іноходєц, Молнія, Гром, Терміт, Геліос, Сіріус, наземні комплекси управління", – йдеться у повідомленні.

У цьому ж населеному пункті підрозділи СБУ окремо уразили завод Райдуга. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими росіяни тероризують населення та б'ють по цивільних об’єктах в Україні.

Також сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем уразили підмосковний АТ Ангстрем. Зафіксовано влучання у район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами ВПК.

Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області.

"Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК росії", – розповіли у Генштабі.