Мир Англиканская церковь намерена сделать бога бесполым - создают гендерно-нейтральный термин

2023-02-17 16:31

Церковь Англии в скором времени может сделать бога бесполым. Сейчас англиканские священники изучают вопрос и планируют использовать для обозначения бога гендерно-нейтральный термин.

Как пишет The Guardian, церковь Англии весной создаст комиссию, которая будут детально изучать этот вопрос. В случае принятия положительного решения вопрос будет рассмотрен на Общим синодом.

Представители англиканской церкви рассказали, что исследовали возможность использования гендерного языка по отношению к богу в течение нескольких лет.

«В этом нет ничего нового, Христиане с древних времен признавали, что бог не является ни мужчиной, ни женщиной, однако разнообразие способов обращения к богу и его описания, найденное в Священном Писании, не всегда отражалось в нашем поклонении», — объяснил газете представитель англиканской церкви.