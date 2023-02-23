"Залізна українізація" - Укрзалізниця повністю знищить все, що залишилось з часів радянщини

Укрзалізниця розпочинає програму "Залізна українізація".
Комплексна програма дерусифікації розрахована на 2023 - 2025 роки.
За ці три роки "Укрзалізниця" планує у декілька етапів повністю знищити все, що залишилось з часів радянщини та повʼязує нас з країною-агресором:
▪️назви залізниць
▪️переклад наших міст російською з фасадів станцій
▪️позначки кілометражу
▪️сигнальні позначки
▪️радянські барельєфи
▪️назви станцій
▪️вигляд квитків
Очікується, що після програми українізації, зміняться не просто назви та радянські символи чи російські назви, а фундаментально зміниться Українська залізниця.