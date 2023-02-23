ВОЙНА В Украине "Залізна українізація" - Укрзалізниця повністю знищить все, що залишилось з часів радянщини

2023-02-23 11:34

Укрзалізниця розпочинає програму "Залізна українізація".

Комплексна програма дерусифікації розрахована на 2023 - 2025 роки.

За ці три роки "Укрзалізниця" планує у декілька етапів повністю знищити все, що залишилось з часів радянщини та повʼязує нас з країною-агресором:

▪️назви залізниць

▪️переклад наших міст російською з фасадів станцій

▪️позначки кілометражу

▪️сигнальні позначки

▪️радянські барельєфи

▪️назви станцій

▪️вигляд квитків

Очікується, що після програми українізації, зміняться не просто назви та радянські символи чи російські назви, а фундаментально зміниться Українська залізниця.