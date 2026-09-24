ВІЙНА В Україні На всіх станціях "Укрзалізниці" в Київської області встановлять мобільні укриття

2026-09-24 08:21

Встановлення мобільних укриттів на станціях "Укрзалізниці" погодили у межах Київської області, щоб скоротити відстань між жителями та точками безпеки.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Зараз є рішення і погодження організувати встановлення мобільних укриттів на станціях Укрзалізниці в межах регіону", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі.

Він наголосив, що актуальність мобільних укриттів не зникла, а навпаки щоразу набуває нових форм.

"Ми вже бачимо, що атаки постійні, ми повинні скорочувати відстань між людьми та точками безпеки. Тим паче, що зараз на пасажирські локації Укрзалізниці здійснюються атаки", – зазначив Ткаченко.

Область прийматиме та розвиватиме цю практику – від погодження з "Укрзалізницею" через рішення штабу Ради оборони до практичної реалізації із залученням громад.