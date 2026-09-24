ВІЙНА В Україні На всіх станціях "Укрзалізниці" в Київської області встановлять мобільні укриття

2026-09-24 08:21

Встановлення мобільних укриттів на станціях "Укрзалізниці" погодили у межах Київської області, щоб скоротити відстань між жителями та точками безпеки.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Зараз є рішення і погодження організувати встановлення мобільних укриттів на станціях Укрзалізниці в межах регіону", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі.

Він наголосив, що актуальність мобільних укриттів не зникла, а навпаки щоразу набуває нових форм.

"Ми вже бачимо, що атаки постійні, ми повинні скорочувати відстань між людьми та точками безпеки. Тим паче, що зараз на пасажирські локації Укрзалізниці здійснюються атаки", – зазначив Ткаченко.

Область прийматиме та розвиватиме цю практику – від погодження з "Укрзалізницею" через рішення штабу Ради оборони до практичної реалізації із залученням громад.

subscriber subscriber

Еще по теме

Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував укриття в Україні - 93% споруд мають недоліки

2026-06-04 12:27

На Дніпровщині викрали майже 7 млн грн, виділених на реконструкцію укриттів у школах

2025-07-15 13:35

Німеччина готується до ймовірно вторгнення рашистів - кількість сучасних бункерів та укриттів терміново збільшується

2025-06-09 14:39

Киевляне будут круглосуточно иметь доступ к укрытиям в учебных заведениях

2023-08-31 10:27

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

В ООН попередили про безпрецедентно складну зиму для України

2026-09-24 14:36

Негода сьогодні знеструмила понад 600 населених пунктів у восьми областях

2026-09-24 12:31

На всіх станціях "Укрзалізниці" в Київської області встановлять мобільні укриття

2026-09-24 08:21

В Україну екстрадували підозрюваного в незаконному переправленні ухилянтів за кордон

2026-09-23 16:22
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

В ООН попередили про безпрецедентно складну зиму для України 2026-09-24 14:36
Негода сьогодні знеструмила понад 600 населених пунктів у восьми областях 2026-09-24 12:31
На всіх станціях "Укрзалізниці" в Київської області встановлять мобільні укриття 2026-09-24 08:21
В Україну екстрадували підозрюваного в незаконному переправленні ухилянтів за кордон 2026-09-23 16:22