ВОЙНА В Украине Западный военный аналитик дал точный прогноз - когда Украина сможет освободить Крым

2023-02-24 20:34

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти рф.

Про це він написав у Twitter.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції. Скоріше, якщо ми надамо високоточну зброю більшої дальності, - зазначив Годжес, - Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони вже зараз могли б розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол або склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил».

subscriber subscriber

Еще по теме

Звільнити Крим можливо, після цього на рф все рухне — екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес

2023-02-10 20:34

Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа

2023-01-11 20:00

фото Экс-командующий армией США в Европе уверен, что ВСУ выбьет врага из Украины до конца лета

2022-06-10 09:34

фото В двух учебниках по истории Украины обнаружили карту без аннексированного Крыма

2021-03-31 20:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото 24 лютого Укрпошта вводить в обіг поштову марку ПТН ПНХ з графіті Бенксі

2023-02-24 21:36

Западный военный аналитик дал точный прогноз - когда Украина сможет освободить Крым

2023-02-24 20:34

фото Решение принято! США передает Украине дальнобойные управляемые бомбы с GSP-наведением

2023-02-24 19:31

В Украину прорвался новый штамм коронавируса "Кракен" - подтверждены случаи уже в четырех областях

2023-02-24 18:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото 24 лютого Укрпошта вводить в обіг поштову марку ПТН ПНХ з графіті Бенксі 2023-02-24 21:36
Западный военный аналитик дал точный прогноз - когда Украина сможет освободить Крым 2023-02-24 20:34
фото Решение принято! США передает Украине дальнобойные управляемые бомбы с GSP-наведением 2023-02-24 19:31
В Украину прорвался новый штамм коронавируса "Кракен" - подтверждены случаи уже в четырех областях 2023-02-24 18:28