ВОЙНА В Украине Западный военный аналитик дал точный прогноз - когда Украина сможет освободить Крым

2023-02-24 20:34

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти рф.

Про це він написав у Twitter.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції. Скоріше, якщо ми надамо високоточну зброю більшої дальності, - зазначив Годжес, - Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони вже зараз могли б розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол або склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил».