ВОЙНА В Украине Звільнити Крим можливо, після цього на рф все рухне — екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес

2023-02-10 20:34

"Звільнити Крим можливо цього літа, після цього все рухне. Крим — це ключ", — екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Відставний генерал залишається переконаним: швидка деокупація півострова можлива, за умови наявності у ЗСУ далекобійної зброї.

"Донбас буде вашим. Я вірю, що Україна може звільнити Крим до кінця серпня цього року. Якщо, і це велике "якщо", Захід забезпечить потреби України щоб вона зробила Крим неефективним для російських військових. Після цього все рухне. Крим — це ключ", — заявив Ходжес.

Військовий закликав ЗСУ руйнувати всі шляхи, що ведуть до Криму, зокрема, не допустити відновлення Керченського мосту.

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