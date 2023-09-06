ВОЙНА В Украине "Є вирішальною територією": Бен Годжес пояснив, чому ЗСУ важливо звільнити Крим

2023-09-06 15:38

"Українці знають, що Крим є вирішальною територією, що вони ніколи не будуть у безпеці, поки росія окупує півострів і може завдавати ударів своїм флотом та авіацією з Криму та запускати ракети по всіх морських портах України", – сказав колишній командувач армії США в Європі

"Два інші головні морські порти – Бердянськ і Маріуполь – навіть після їх звільнення будуть марними, тому що Росія продовжуватиме перекривати Азовське море від Криму", – зазначив Годжес

Він також розкритикував прихильників територіальних поступок України в обмін на мир з росією

"Я здивований тим, скільки людей легковажно кажуть: “Нехай вони отримають Крим заради миру". Переривати судноплавство чи робити інші дії, щоб завдати шкоди економіці України", – пояснив генерал-лейтенант у відставці.