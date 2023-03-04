ВОЙНА В Украине Китай винит роССию в утечке информации о переговорах про поставки оружия, - The Economist

2023-03-04 13:00

По данным The Economist, власти Китая раздражены из-за того, что информация о переговорах про продажу оружия России стала достоянием гласности, и обвиняют в утечке Кремль.

Об этом сообщает ЛИГА.

Издание со ссылкой на чиновника Евросоюза, который знаком с этим вопросом, сообщает, что официальный Пекин раздражен утечкой, как там уверены, из Кремля, информации о переговорах про продажу оружия.

Китай категорически настаивал, чтобы любая поддержка, которую он оказывает Кремлю, оставалась строго конфиденциальной, так как огласка подрывает претензии Пекина на "сохранение нейтралитета". Там также заметили, что "мирная инициатива" Китая была отклонена союзниками Украины, в том числе из-за утечки информации о возможных поставках оружия России, на фоне которой инициатива Пекина выглядела лицемерием.

При этом Запад, отмечает The Economist, пока вполне уверен в том, что Китай в сложившейся сейчас ситуации не начнет реальные поставки оружия Кремлю. В частности, соответствующие заверения от китайского топ-дипломата Ван И 18 февраля получил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден также заявлял, что "не ожидает крупной инициативы со стороны Китая по поставкам оружия России".