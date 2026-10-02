Політика США розпочали перевірку того, як цінні компоненти винищувачів F-35 потрапили до Китаю

2026-10-02 11:49

У США розпочали перевірку після того, як потенційно чутливі компоненти винищувачів F-35, які прямували з Австралії на ремонт, опинилися в Гонконгу. Про це пише Bloomberg .

Комітет Палати представників США з питань збройних сил отримав інформацію про інцидент і нині продовжує його вивчати, повідомила речниця комітету Гізер Вон.

"Комітетові відомо про цю проблему, і ми заслухали з цього приводу кілька доповідей. Комітет продовжує вивчати цей інцидент і здійснювати нагляд", - додала вона.

Управління програми F-35 у Пентагоні підтвердило факт інциденту, і повідомило, що працює із владою США та представниками промисловості, аби повернути компоненти, з’ясувати обставини інциденту та запровадити додаткові заходи безпеки.

За даними Politico, вантаж із деталями F-35 мав прямувати з Австралії до США для ремонту, але був перенаправлений до Гонконгу. Причини зміни маршруту та те, хто нині володіє компонентами, наразі невідомі.

Повідомляється, що вантаж містив один із ліхтарів кабіни винищувача, виготовлений із застосуванням технологій "стелс", доступ до яких мають лише США та їхні союзники.

Постачання здійснював посередник від імені виробника Lockheed Martin. Компанія заявила, що з міркувань безпеки не може коментувати конкретні перевезення, однак усі поставки супроводжуються заходами захисту для збереження цілісності програми та безпеки партнерів.

Інцидент із перенаправленням деталей відбувається окремо від проблеми Пентагону з обліком запасних частин і обладнання для F-35. За даними американського військового відомства, проблеми з відстеженням запасів протягом шести років поспіль залишалися одним із факторів, що ускладнювали аудит фінансів.

Австралія є регіональним центром обслуговування та постачання деталей для F-35, які експлуатують союзники США в Індо-Тихоокеанському регіоні.