Світ Китай оперативно готує механізми швидкого переходу на воєнний стан

2026-09-21 12:37

Китай посилює підготовку до можливої великої війни та створює систему швидкої мобілізації.

Наприкінці серпня країна ухвалила масштабне оновлення закону про оборонну мобілізацію, яке набуде чинності 1 жовтня.

Підприємства мають заздалегідь готувати виробничі резерви для оборонних потреб.

До мобілізації залучатимуть приватний бізнес, транспорт, логістику та стратегічні запаси.

Окрему увагу приділили кібербезпеці та новим технологіям.

Компанії зобов’яжуться регулярно тренуватися переходити на військове виробництво.

Влада отримає ширші повноваження щодо реквізиції цивільних ресурсів, а також контролю інформації під час мобілізації.

Фактично Китай готує механізм швидкого переходу економіки та суспільства з мирного режиму на воєнний.

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Іран представить країнам Перської затоки тимчасовий судоплавний маршрут через Ормуз 2026-09-18 11:34
Іспанія спільно з Польщею закупить сучасні літаки-заправники Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport 2026-09-16 14:36