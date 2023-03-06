ВОЙНА В Украине Обыски СБУ на базах и складах компаний Укрнафта и Укртатнафта - изъяты нефтепродукты на 800 млн

2023-03-06 14:31

Правоохранители провели обыски на логистических базах и складах компаний Укрнафта и Укртатнафта, по итогам которых были изъяты нефтепродукты на 800 млн гривен. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 6 марта.

 Указано, что заблокирован возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из Укрнафты и Укртатнафты незаконно вывел бывший менеджмент этих компаний.

Представители Укртатнафты на протяжении 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога, – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и их дальнейшей передаче на нужды Сил обороны.

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