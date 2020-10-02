Детали Ущерб государству на 500 млн. гривен: результат обысков СБУ в строительной компании Вадима Столара

2020-10-02 14:01 354

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в "оффшоры". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не называя компании.

Однако, по данным издания "Экономическая правда" и "Корреспондент", речь идет о компании Bud Development, которая принадлежит Вадиму Столару. При этом сумма ущерба, нанесенного государству строительной компанией, в 10 раз превышает те данные, которые ранее сообщали СМИ и составляет полмиллиарда гривен.

"Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также завышалась стоимость акций этих фондов, в дальнейшем их выкупали в аффилированного нерезидента.

"Отмытые средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за схемы с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен", - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники схемы.

"Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, не учтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Как ранее писали СМИ, 29 сентября оперативники СБУ провели обыск по адресу Болсуновская, 8, в котором находится офис компании "bUd development", принадлежащей Вадиму Столару.

"Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные "смотрящие" за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты "bUd development" за границу", - пишут журналисты.

Вадим Столар является народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Однако, как ранее писали такие влиятельные СМИ как "Украинская правда" и издание Delo.ua, Вадим Столар является многолетним "смотрящим" за Киевом. "Вадим Столар фактически в течении 2015-2019 гг. возглавлял "теневой" центр принятия решений городской власти Киева.

Сейчас влияние Столара сократилось, но он сохраняет влияние на политиков, представителей бизнеса гражданских активистов, таких как Гео Лерос. В частности Вадим Столар и его партнеры "смотрящие" за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые финансировали деятельность Гео Лероса по обнародованию скандальных пленок. Вадим Столар также является основным спонсором избирательной кампании кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского", - пишут в своих материалах журналисты.

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