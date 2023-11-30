Жизнь В СБУ назвали реальную причину сегодняшних обысков в Успенской Почаевской лавре

2023-11-30 13:35

Сотрудники СБУ проводят обыски на территории Успенской Почаевской лавры УПЦ МП в Тернопольской области. Об этом спецслужба сообщила в четверг, 30 ноября.

"По данным следствия, представители Почаевской лавры опубликовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ. Кроме того, в этом сообщении клирики УПЦ МП подвергли сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от России", - говорится в сообщении.

СБУ инициировала экспертизу, которая подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (ст.161 УК Украины).

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