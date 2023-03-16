ВОЙНА В Украине Укроборонпром в партнерстве с НАТО наладил выпуск современных снарядов для танков

2023-03-16 11:34

Укроборонпром почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном, - повідомляє пресслужба концерну.

За замовленням Міноборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80.

З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь українські конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

Це вже другий боєприпас, виробництво якого концерн розпочав у партнерстві з країною НАТО за кордоном. Раніше почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм.