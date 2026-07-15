ВІЙНА В Україні Очільник "Укроборонпрому" Герман Сметанін пішов з посади

2026-07-15 08:25

Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін пішов з посади.

"Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України", - заявив він.

Наглядова рада збройового концерну оголосила конкурс на посаду нового очільника, але до його обрання обов'язки тимчасового керівника компанії виконуватиме Сергій Боєв.

Сметанін причину звільнення не назвав, але це сталося після "прильоту" у склад боєприпасів і подальшої десятигодинної у Вишневому під Києвом.

Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський заявляв, що посадовців концерну, які погодили розміщення збройових складів у Вишневому, притягнуть до відповідальності.

Вже наступного дня в Укроборонпромі прозвітували, що звільнили двох керівників держпідприємств та інших співробітників.