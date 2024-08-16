ВОЙНА В Украине Тактическая авиация Украины переходит на стандарты полетов и ведения воздушного боя НАТО

2024-08-16 13:30

В Министерстве обороны Украины сообщили, что разработали новые процедуры выполнения полетов для тактической авиации, основанные на стандартах НАТО.

"Наша тактическая авиация имеет новые процедуры выполнения полетов в соответствии со стандартами НАТО, что усилит возможности ВСУ. Двигаемся вперед и делаем все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины имели преимущество на поле боя", - заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Документ содержит указания, разъяснения и толкования, разработанные Главным управлением государственной авиации Украины. Также они помогут безопасно эксплуатировать воздушные суда тактической авиации отечественных и западных образцов.

Как заявили в Минобороны, специально созданная рабочая группа в Воздушных силах Вооруженных сил Украины уже занимается внедрением новых стандартов. В Главном управлении государственной авиации планируется разработать еще четыре комплекта таких процедур для других родов авиации, включая беспилотные летательные аппараты.