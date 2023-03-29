Спорт Сотни фехтовальщиков со всего мира обратились к МОК и FIE с просьбой не допускать россиян на турниры

2023-03-29 10:29

В еще одном виде спорта атлеты высказались против допуска на международные соревнования представителей стран-агрессоров.

318 фехтовальщиков со всего мира обратились к МОК и FIE с просьбой пересмотреть решение о допуске россиян на турниры.

Среди подписавших открытое письмо, кроме европейцев значатся также представители Чили, США, Японии, Канады, Мексики и Бразилии.

"С полным пренебрежением к голосам спортсменов вы позволили России и Беларуси вернуться к соревнованиям FIE. Это очевидное нарушение позиции МОК. И это в очередной раз показывает, что интересы России важнее голосов и прав спортсменов, особенно из Украины", - приводит текст письма Reuters.

Напомним, что ранее на внеочередном заседании комитета Международная федерация фехтования решила разрешить участвовать в турнирах спортсменам из стран-террористов.

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