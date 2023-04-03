Мир Электросамокаты и гироскутеры в Украине официально признали транспортными средствами

2023-04-03 13:32

Законопроект 8172 повернувся із підписом президента. Це означає, що усі самокати, гіроскутари, сігвеї і т. п. визнали транспортними засобами.

Цитата з законопроекту:

"Низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб – колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома), системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка здатна заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії, із двома, трьома або чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість, що є меншою або дорівнює 90 кілометрів на годину та має споряджену масу не більше ніж 600 кілограмів".

Доречи про моноколесо забули написати.