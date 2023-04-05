Политика У Владимира Зеленского раскрыли детали сегодняшнего официального визита в Польшу

2023-04-05 13:34

Під час сьогоднішнього візиту президента Володимира Зеленського до Варшави з польською стороною буде обговорено великий перелік тем. Але пріоритетним є питання української оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова, президент України перебуває Польщі й вже розпочав свій офіційний візит.

"Можу сказати, що зустрінеться із президентом Польщі, з прем'єром, буде багато інших двосторонніх і багатосторонніх зустрічей", - сказав Никифоров.

За його словами, у Зеленського заплановані також зустрічі з польським бізнесом, рятувальниками, волонтерами, з мерами прикордонних з Україною міст.

"І головне, ввечері буде велика промова президента для поляків і українців, які постійно або тимчасово перебувають у Польщі. Це справді перший візит президента до Польщі, бо раніше через її територію ми їхали до інших країн, а саме до Польщі ми їдемо цілеспрямовано вперше з початку війни", - зауважив Никифоров.

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