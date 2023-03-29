В МИД Польши подтвердили, что ожидают визита Владимира Зеленского - готовится план Маршалла для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может посетить Польшу. Об этом сказал замглавы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio Wnet.
"Думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем опережать события. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как это обычно бывает с другими главами государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет, по причинам безопасности", – сказал Яблонский.
По его словам, "очень интенсивные контакты" между лидерами Польши и Украины продолжаются все время.
"Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, который иногда называют планом Маршалла для Украины", – отметил Яблонский.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой. По его словам, идет подготовка к важным мероприятиям.