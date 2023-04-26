ВОЙНА В Украине 37 лет назад произошла авария на ЧАЭС, взрыв разрушил реактор за 3 секунды: главные факты о трагедии

2023-04-26 16:05

Ровно 37 лет назад 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества – взрыв ядерного реактора на Чернобыльской атомной электростанции. Авария привела к тысячам жертв, а миллионы людей получили значительные дозы облучения.

Огромная территория вокруг ЧАЭС признана зоной отчуждения и еще сотни лет она будет непригодна для проживания человека. Самые главные факты об аварии на ЧАЭС:

Фатальная ошибка привела к мощнейшему взрыву на четверном энергоблоке Чернобыльской АЭС, в результате которого реактор был разрушен за считанные секунды. Радиоактивная зона реактора вмиг превратилась в смертельную смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива, которая растеклась в подреакторных помещениях.

От населения бывшего СССР и многих других стран мира в первые дни после аварии пытались скрыть информацию о том, что взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. По информации государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС", данная система безопасности предусматривала использование остаточной энергии вращения останавливающихся турбогенераторов для выработки электроэнергии в условиях двух одновременных аварийных ситуаций.

Испытания начались ночью 26 апреля, в 1 час 23 минуты 04 секунды, в ходе которых четыре главных циркуляционных насоса начали работать от остаточного вращения турбогенератора, в связи с чем расход воды начал уменьшаться, а содержимое пара расти. Спустя 39 секунд начался стремительный рост мощности, после чего раздались взрывы. Реактор был разрушен, а в атмосферу начали поступать огромные объемы радиоактивных веществ.

Основные факты о трагедии на Чернобыльской АЭС

– В результате взрыва на Чернобыльской атомной электростанции в атмосферу было выброшено в 100 раз больше радиоактивных частиц, чем во время сброса атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году;

– Больше всего от радиации пострадали Украина, Беларуси и Россия. Однако последствия катастрофы проявились во многих других страна. Даже в Ирландии после взрыва на ЧАЭС прошел радиоактивный дождь;

– Более 800 тыс. человек рисковали собственной жизнью и здоровьем, чтобы предотвратить последствия аварии на ЧАЭС и минимизировать последствия взрыва. Люди работали в зоне повышенного радиационного риска. В итоге десятки тысяч человек умерли, огромное количество ликвидаторов получили серьезные проблемы со здоровьем;

– После аварии на ЧАЭС в зоне отчуждения появился знаменитый "Рыжий лес". Огромная территория насаждений получила такое названия в результате радиационного воздействия, которое в буквальном смысле окрасило лес в ярко выраженный рыжий цвет;

– В полуразрушенном саркофаге Чернобыльской АЭС до сих пор остается около 97% радиоактивных веществ. В свою очередь эксперты говорят, что потребуется около 100 лет, прежде чем станция будет полностью списана;

– В реакторе Чернобыльской АЭС по-прежнему находится около 200 тонн радиоактивных материалов;

– Находиться в определенных местах зоны отчуждения опасно для здоровья, территория тщательно охраняется. Тем не менее, эта зона до полномасштабной войны РФ против Украины привлекала тысячи сталкеров и просто желающих поближе ознакомиться с историей аварии на ЧАЭС.

Стоит отметить, что в начале 2022 года российская армия совершила акт ядерного терроризма. Во время российского вторжения в Украину промышленная площадка Чернобыльской АЭС уже в первый день агрессии была оккупирована российскими войсками. В дальнейшем объект использовался оккупационной армией России как военная база, на которой были размещены личный состав и военная техника. Проникновение на территорию зоны отчуждения и непосредственно на площадку станции происходило с территории Беларуси, которая предоставила РФ свои территории в качестве плацдарма для наступления на Украину.

Под оккупацией ЧАЭС пробыла меньше месяца. 31 марта 2022 года российские войска получили отпор на подступах к Киеву и покинули промышленную площадку электростанции. 2 апреля персонал ЧАЭС торжественно поднял флаг Украины возле административно-бытового корпуса ЧАЭС. Официальной датой деоккупации ЧАЭС считается 3 апреля 2022 года, когда командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины заявило о взятии под контроль участка государственной границы Украины с республикой Беларусь.

Напомним, Служба безопасности Украины собрала доказательства ядерного терроризма российских оккупантов на территории зоны отчуждения. Во время оккупации Чернобыльской АЭС захватчики устроили там свою временную военную базу, нарушив Женевскую конвенцию.