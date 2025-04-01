Спорт Знаковый игрок Баварии Томас Мюллер может покинуть свой клуб и перебраться в США

2025-04-01 13:35

Знаковый игрок мюнхенской Баварии Томас Мюллер может сменить клубную прописку. Как сообщает Sky Sport, 35-летний немец может перебраться в МЛС. Названия клубов, заинтересованных в услугах игрока, не сообщаются.

Отмечается, что с ним не будут продлевать контракт, хотя стороны об этом еще не сообщили официально.

Также источник добавляет, что Томас хотел уйти из команды еще в прошлом сезоне из-за нехватки игрового времени.

Мюллер, чемпион мира 2014 года, в этом сезоне потерял место в основном составе Баварии. Однако сам футболист пока не решил, завершать ли карьеру или продолжить играть, рассматривая варианты за пределами Европы, в частности в MLS.

Возможный уход Мюллера в США может стать новым этапом в его карьере и одновременно значимым событием для американской лиги, которая активно привлекает звезд мирового футбола. Для Баварии же это будет означать конец эпохи, в которой Томас провел за мюнхенский клуб рекордные 719 матчей.