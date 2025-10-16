Спорт Нападник англійської збірної Гаррі Кейн побив рекорд Гаррі Лінекера серед бомбардирів

2025-10-16 09:31

Нападник англійської збірної Гаррі Кейн у матчі проти Латвії в рамках кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу забив два голи.

Зазначається, що тепер на його рахунку 76 м’ячів за національну команду, однак він також встановив ще один цікавий рекорд серед бомбардирів "трьох левів".

Як з’ясувалося, у Кейна 18 голів у формі збірної після його переходу в мюнхенську Баварію. Жоден інший футболіст не забивав так багато за англійську збірну, граючи за клуб, який не є англійським.

Раніше подібний рекорд належав Гаррі Лінекеру, який, представляючи Барселону, забив 17 голів за збірну Англії.