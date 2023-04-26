ВОЙНА В Украине Годовщина трагедии на ЧАЭС: Владимир Зеленский предостерег мир от повторения ядерной катастрофы и шантажа

2023-04-26 13:34

Нужно сделать все необходимое, чтобы не дать россии шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в среду, 26 апреля.

Глава государства подчеркнул, что с момента аварии на Чернобыльской атомной станции прошло 37 лет, но трагедия оставила огромный шрам для всего мира.

"В прошлом году оккупант не только захватил атомную станцию, но и вновь подверг опасности весь мир. Прошло больше года с момента освобождения. Научные и предприятия безопасности в зоне ЧАЭС уже вернулись к нормальному режиму работы.

Украина и мир заплатили высокую цену за ликвидацию последствий катастрофы, которая продолжается и по сей день. Мы должны сделать все, чтобы не дать государству-террористу никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира", - отметил Зеленский.