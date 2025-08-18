Політика Трамп на Аляске от души поглумился над путиным и шагнул к миру

Трамп вохотку поглумился над маленьким диктатором, а кто этого не понял, тот зря. Стоящие в поклоне американские солдаты, красная дорожка, бурные продолжительные аплодисменты, встреча в аэропорту лично президентом, похлопыванья по плечам, пожимания рук и прочие розовые сопли - Трамп изгалялся, как мог.

И я только представляю, КАК до икоты смеялись в Белом доме над кремлевскими восторгами в стиле "нас снова полюбил белый господин". На украинском поле так издевались только следователи Януковича над Юлей Тимошенко: когда она пожаловалась на плохие условия содержания в тюрьме, ей в судебную клетку притащили ковры, пальмы, канареек и показали все это по ТВ.

На Аляске, на военной базе, для встречи путина только пальм не хватало.

В дни, когда об Анкоридже не написал только ленивый, я решила этим ленивым побыть и подумать - настолько ли Трамп идиот, как пишут о нем все. Если б взялась за текст сразу, вышло бы нечто вроде текста Джонсона, где слово "блевота" встречается чаще, чем запятые.

Но чем дальше от события, тем мысли стойнее, а сухой остаток - четче. А в нем только два достоверных факта - время встречи Трампа и пу (и то неточное - около трех часов) и количество участников (три на три). И это говорит нам о многом важном.

Хотите, спросите старых дипломатов, а нет - то я вам расскажу, как много можно узнать о переговорах по одному только времени встречи.

Общение час (чуть больше или меньше) - стороны абсолютно не договорились. В случае с равными - ушли в конфликт, в случае с неравными - зависимый был послан (работать над ошибками).

Встреча 5+ часов - стороны договариваются и взвешивают позиции, выходят на подписание чего-либо рамочного, зачастую глобального, определяющего судьбы стран.

Встреча 7 и более часов - стороны обговаривают все детали, на подписания документов не выходят, но решения принимают окончательные. А путин - любитель долгих разговоров. Например, его встреча с януковичем в Красной поляне в 2013-ом длилась 14 часов. За это время янукович отказался от подписания Ассоциации с ЕС и полностью сменил вектор с умеренно прозападного на пророссийский (что было дальше, вы помните).

Встреча около 3 часов, особенно в формате три на три, особенно с переводчиком (пу практически не говорит на английском, а Трамп - на русском и немецком) - это обмен общими фразами и разговор без конкретики. За такое время невозможно обсудить ни раздел Украины, происходящий в голубых путинских мечтаньях, ни отказ россии от сотрудничества с Китаем, которое важно Трампу. Но можно обменяться словами о том, что Украину в ближайшее время не примут в НАТО, что Европа ведет свою игру и что Зеленский и Макрон перестают быть договороспособными.

После такого трехчасового общения можно выйти с общими словами к прессе, но нельзя отвечать на ее вопросы, потому что общей позиции нет и любой ответ вызовет скандал и разрушит "идиллическую" картинку.

Да и спектр вопросов стал понятен, когда американские журналисты стали кричать путину в порту "когда вы перестанете убивать гражданских", а путин как марионетка развел руками и пожал плечами.

Потому выход к прессе стал формальным, фразы - протокольными. И если справедлива версия Болтона, что Трамп делает все ради получения Нобелевки мира, то он заметно шагнул вперед. И неплохо б ему объяснить, что премия мира дается за спасение жизней, а не за гибель миллионов.

Но явно и бесспорно - Трамп, вытянувший путина из бункерной скорлупы, показал всем, умеющим видеть: путин - старый, мелкий человечек, падкий на лесть и жаждущий, чтоб весь мир его полюбил, "чтобы все боялись, чтоб не насмехались".

Трамп продемонстрировал, что путин даже стоять прямо не может, он постоянно приседает, качается и гримасничает - не колосс, а карлик на глиняных ногах. Он радуется, когда Трамп катает его на красивой машинке, и выражение лица у путина при этом "мамочки, я смог".

Такого бояться - стыдно, такого возвеличивать - смешно. Он не царь горы, он российский комедийный персонаж Петрушка - злобная тряпичная кукла для битья.

Так с ним и будут поступать - даже если это назовут словом "переговоры".

Янина Соколовская.