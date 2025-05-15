Жизнь Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и Днем семьи

2025-05-15 13:35

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и Днем семьи. Соответствующий пост он опубликовал в Телеграм.

"Сегодня – о очень важном: наши корни, семья. Смыслы, которые в этом году объединены одной датой. В каждом узоре украинских вышиванок – сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все есть. Связь, которая передается между поколениями и которую нужно беречь и ценить", – написал глава государства.

​Зеленский подчеркнул, что "обязательно сохраним и передадим украинское, наше родное, следующим поколениям".

"С Днем вышиванки и Днем семьи, Украина!", – добавил он.

Как известно, в третий четверг мая в Украине традиционно отмечают День вышиванки. Этот день не является официальным, но отмечают его не только в Украине, но и за ее пределами. В предыдущие годы во многих городах в этот день проводились марши и парады вышиванок.