ВОЙНА В Украине Важно! КАК ВОССТАНОВИТЬ утраченные из-за войны ДОКУМЕНТЫ НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

2023-05-19 22:12

По разъяснению Минреинтеграции, чтобы получить возмещение за разрушенное жилье, необходимо их восстановить. Полученные дубликаты документов будут иметь такую ​​же юридическую силу, что и оригинал.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказывает , что из-за войны у многих людей уничтожены или повреждены документы на право собственности.

Полученные дубликаты документов будут иметь такую ​​же юридическую силу, что и оригинал.

Минреинтеграции совместно с Минюстом разработали четкий алгоритм действий на этот случай.