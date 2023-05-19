По разъяснению Минреинтеграции, чтобы получить возмещение за разрушенное жилье, необходимо их восстановить. Полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригинал.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказывает , что из-за войны у многих людей уничтожены или повреждены документы на право собственности.
Полученные дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригинал.
Минреинтеграции совместно с Минюстом разработали четкий алгоритм действий на этот случай.