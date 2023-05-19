ВОЙНА В Украине Важно! КАК ВОССТАНОВИТЬ утраченные из-за войны ДОКУМЕНТЫ НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

2023-05-19 22:12

По разъяснению Минреинтеграции, чтобы получить возмещение за разрушенное жилье, необходимо их восстановить. Полученные дубликаты документов будут иметь такую ​​же юридическую силу, что и оригинал.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказывает , что из-за войны у многих людей уничтожены или повреждены документы на право собственности.

Полученные дубликаты документов будут иметь такую ​​же юридическую силу, что и оригинал.

Минреинтеграции совместно с Минюстом разработали четкий алгоритм действий на этот случай.

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ВОЙНА В Украине

Важно! КАК ВОССТАНОВИТЬ утраченные из-за войны ДОКУМЕНТЫ НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 2023-05-19 22:12
рф вже втратила в Україні стільки військових, скільки сумарно перебуває в арміях 16 країн НАТО 2023-05-19 21:36
Получить услуги в сервисных центрах МВД Украины теперь можно по загранпаспорту 2023-05-19 20:34
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