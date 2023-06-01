ВОЙНА В Украине фото Сьогодні АТБ відкриває четвертий магазин у місті-герої Буча після деокупації

2023-06-01 07:55

Сьогодні, 1 червня 2023 року після відновлення та реконструкції відчиняється магазин АТБ на вулиці Тарасівська 2-В. Найсвіжіші продукти за розумними цінами, смачна Випічка та запашна Кава чекатимуть на покупців щодня з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Аби покупки були комфортними та швидкими в оновленому АТБ працюватимуть вісім кас.

Неможливо забути про тих, хто постраждав і втратив своїх близьких у період окупації! Неможливо пробачити усі скоєні звірства! Але життя триває і кожне понівечене місто повинно відновлюватися та квітнути, бути комфортним та зручним для мешканців.

Компанія АТБ прагне створити безпечне та доброзичливе середовище, де містяни зможуть отримати необхідні продукти харчування та товари першої необхідності. Тож оголошує про відкриття 4-го магазину в місті Буча.

Разом до перемоги!

На фото наслідки ворожих обстрілів магазину, якому на початок війни було лише кілька місяців з моменту відкриття.