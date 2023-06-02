Фото-видео фото Дочь Мадонны Лурдес Леон предстала в провокационном образе в глянце The Face

2023-06-02 22:12

Дочь культовой американской поп-дивы Мадонны Лурдес Леон стала героиней нового номера журнала The Face. Она предстала в провокационном образе.

На одном из фото Лурдес обнимает руками и ногами человека, выполняющего смертельный трюк на мотоцикле.

Также она предстала рядом с байкером и показала себя в откровенном купальнике, почти обнажающем ее грудь.

"Я не люблю девушек. Я до боли прямолинейна, это ужасно… Я проклята, измучена симпатией к этим мужчинам. Я чувствую, что вела себя очень хорошо. Но я не знаю, возможно, моя мама сказала бы иначе вести себя", - рассказала Лурдес.