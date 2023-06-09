ВОЙНА В Украине Анжелина Джоли публично призвала усилить поддержку Украины

2023-06-09 20:34

Американская звезда Анжелина Джоли на своей странице в Instagram опубликовала кадры с территории Украины, а также призвала помогать нашей стране.

В частности, знаменитость обратила внимание на то, что необходимо помогать украинским активистам и общественным организациям. Отметив, что за время полномасштабной войны они получили всего 0,003% средств, собранных за границей.

"Эта модель должна измениться в более прямую поддержку местных организаций. Это укрепляет гражданское общество, дает большее самоопределение местным общинам и гарантирует, что все средства от пожертвований направляются на поддержку местной экономики. Местные организации с командами из представляемых ими общин предлагают самый эффективный, достойный и устойчивый способ поддержки общин, которые переживают травмы и восстанавливаются после войны, перемещения и изменения климата", - написала звезда.

Анжелина Джоли также привела несколько примеров украинских инициатив, нуждающихся в поддержке. Среди них - Марш женщин (помогает приютам для женщин и оказывает поддержку украинкам), Help Ukrainе Team (занимаются эвакуацией) и Группу активной реабилитации (поддержка людей с травмами позвоночника).

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