В Киеве разоблачили аферистку, которая промышляла под видом волонтера

Киевские полицейские разоблачили аферистку, обещавшую переселенцам скидки в сети строительно-хозяйственных магазинов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Правонарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 1973 года рождения.
Женщина придумала историю о том, что она волонтер и имеет возможность покупать разные товары со значительными скидками - от 50 до 70%, и таким образом "заработала" около 1 миллиона гривен.
В полиции отметили, что от преступных действий мошенницы пострадали 15 человек, полиции известно о 22 фактах мошенничества.
Женщине объявлено о подозрении, санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы до 3 лет.