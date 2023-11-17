ВОЙНА В Украине В Киеве разоблачили аферистку, которая промышляла под видом волонтера

2023-11-17 11:32

Киевские полицейские разоблачили аферистку, обещавшую переселенцам скидки в сети строительно-хозяйственных магазинов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правонарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 1973 года рождения.

Женщина придумала историю о том, что она волонтер и имеет возможность покупать разные товары со значительными скидками - от 50 до 70%, и таким образом "заработала" около 1 миллиона гривен.

В полиции отметили, что от преступных действий мошенницы пострадали 15 человек, полиции известно о 22 фактах мошенничества.

Женщине объявлено о подозрении, санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы до 3 лет.

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В Киеве разоблачили аферистку, которая промышляла под видом волонтера 2023-11-17 11:32
Из-за действий оккупантов частично обесточена Запорожская АЭС 2023-11-17 10:27
ДАНИЯ ПРОДЛИТ РАЗРЕШЕНИЕ на ПРОЖИВАНИЕ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ до МАРТА 2025 года 2023-11-17 09:35