ВОЙНА В Украине Каховскую ГЭС взорвали оккупанты из 205 мотострелковой бригады вооруженных сил рф — СНБО

2023-06-06 21:37

 

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Каховскую дамбу взорвали военнослужащие 205 мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, контролировавшие этот объект. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Конечно, именно они находились и контролировали ситуацию до 2:50 сегодняшнего дня, в то время, когда они совершили этот подрыв", – ответил Данилов на вопрос, может ли он подтвердить соответствующую информацию.

Последствия этой катастрофы, по словам Данилова, будут "крайне сложными".

Освобождению украинских территорий Силами обороны это не помешает, но на Каховской ГЭС хранится 460 тонн масла, также есть риски для Запорожской атомной электростанции, отметил секретарь СНБО.

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