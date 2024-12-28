Мир Проект века: Китай строит в Тибете крупнейшую в мире ГЭС

2024-12-28 14:36

В Китае построят крупнейшую в мире гидроэлектростанцию ​​на юге Тибета. Известно, что правительство страны одобрило строительство дамбы на реке Ярлунг Цангпо, самой длинной в регионе, известном как автономный район Сицзан.

По прогнозам, эта ГЭС будет генерировать около 300 млрд кВт/ч в год, что более чем в три раза превзойдет показатели гидроэлектростанции Три ущелья, которая сейчас является крупнейшей в мире.

"Она также имеет большое значение для реализации стратегии страны по достижению углеродного пика и углеродной нейтральности, а также для борьбы с глобальным изменением климата", - говорится в сообщении со ссылкой на Синьхуа.

Ожидается, что Пекин потратит более 1 трлн юаней ($137 млрд) на новую ГЭС, которая станет самым крупным единичным инфраструктурным проектом в мире на сегодняшний день.

subscriber subscriber

Еще по теме

Германия и Китай провели стратегический диалог

2024-12-04 16:27

Бербок предупредила Китай о последствиях в случае поставок роССии дронов

2024-12-02 17:37

Китай представил еще одну модель своего истребителя-невидимки нового поколения

2024-11-18 14:31

Крупнейшие китайские компании закрывают свои заводы на россии и вывозят оборудование

2024-11-08 10:27

Еще новости в разделе "Мир"

Проект века: Китай строит в Тибете крупнейшую в мире ГЭС

2024-12-28 14:36

Иран начал смягчать запреты в Интернете: Google Play и WhatsApp уже разблокированы

2024-12-27 14:35

Финляндия заявляет о роССийском следе в деле о повреждении электрокабеля Estlink 2

2024-12-27 12:29

Дональд Трамп заявил о намерении добиваться широкого применения в США смертной казни

2024-12-26 09:31
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Проект века: Китай строит в Тибете крупнейшую в мире ГЭС 2024-12-28 14:36
Иран начал смягчать запреты в Интернете: Google Play и WhatsApp уже разблокированы 2024-12-27 14:35
Финляндия заявляет о роССийском следе в деле о повреждении электрокабеля Estlink 2 2024-12-27 12:29
Дональд Трамп заявил о намерении добиваться широкого применения в США смертной казни 2024-12-26 09:31