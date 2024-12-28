Мир Проект века: Китай строит в Тибете крупнейшую в мире ГЭС

2024-12-28 14:36

В Китае построят крупнейшую в мире гидроэлектростанцию ​​на юге Тибета. Известно, что правительство страны одобрило строительство дамбы на реке Ярлунг Цангпо, самой длинной в регионе, известном как автономный район Сицзан.

По прогнозам, эта ГЭС будет генерировать около 300 млрд кВт/ч в год, что более чем в три раза превзойдет показатели гидроэлектростанции Три ущелья, которая сейчас является крупнейшей в мире.

"Она также имеет большое значение для реализации стратегии страны по достижению углеродного пика и углеродной нейтральности, а также для борьбы с глобальным изменением климата", - говорится в сообщении со ссылкой на Синьхуа.

Ожидается, что Пекин потратит более 1 трлн юаней ($137 млрд) на новую ГЭС, которая станет самым крупным единичным инфраструктурным проектом в мире на сегодняшний день.