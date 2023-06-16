ВОЙНА В Украине В Украине ОТМЕНИЛи ОБЯЗАТЕЛЬНую ЭКСПЕРТизу АВТО при регистрации или снятии с учета

2023-06-16 18:28

Кабмин ОТМЕНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АВТО при госрегистрации, перерегистрации и снятии с учета .

Обязательное проведение экспертного исследования останется исключительно для транспортных средств, которые находились в эксплуатации за границей и подлежат первой государственной регистрации в Украине

На заседании Кабмина были внесены изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов

Упрощена процедура государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств. Получать эти услуги будут в электронной форме.

Отменена необходимость обязательного проведения экспертного исследования транспортных средств и регистрационных документов (такое исследование будет осуществляться по желанию владельца транспортного средства);

Установлено обязательное проведение экспертного исследования исключительно для транспортных средств, находившихся в эксплуатации за границей и подлежащих первой государственной регистрации в Украине.