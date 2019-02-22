Украина Льготная растаможка евроблях завершена - что делать не успевшим, новые риски, штрафы, акцизы и условия

2019-02-22 13:15 363

В Украине завершается период растаможки авто на еврономерах на льготных условиях (уплатив лишь 50% акциза). Уже известно, что шара закончилась, Кабмин решил не продлевать льготный период. Что делать тем, кто не успел растаможить авто, куда обращаться, какие появляются новые риски, как ездить на евробляхах дальше и какие штрафы придется платить.

Итак, за время действия льготного периода (введен с 25 ноября 2018 года) в Украине растаможили почти 124 тыс. авто на еврономерах с уплатой половины акцизного налога. В Минфине уточнили, что общая сумма поступлений в бюджет во время "скидок" составила 7 миллиардов 672 миллиона гривен. Из общих поступлений 700 млн грн - это пошлины, 2,3 млрд грн - НДС, 3,8 млрд грн - акцизный налог и 900 млн грн – штрафы за освобождение от административной ответственности за нарушение таможенных режимов.

Теперь уже придется платить полную сумму акциза. С 23 февраля по 23 мая будет действовать так называемый переходной период, когда растаможить машину можно будет на общих условиях. А вот с 24 мая вступят в силу новые штрафы и нерастаможенное авто уже станет очень дорогим удовольствием.

До конца переходного периода – никаких штрафов. После окончания штрафы обещают очень солидные.

В частности, таможня будет штрафовать на сумму до 170 тысяч гривен. Еще на сумму от 8,5 тыс. до 17 тыс. сможет штрафовать полиция. Если штрафы не поможгут – автомобиль могут вообще конфисковать.

Наапомним, до конца переходного периода (24 мая) при растаможке автомобиля можно предъявлять техпаспорт вместо экологического сертификата.

При наличии полного пакета документов – растаможка длится от одного до трех дней. Ее проводят самостоятельно или с помощью посредников. Как пишут СМИ, стоимость услуг посредников – от 100 до 700 долларов (зависит от услуг).

Составляющие процесса растаможки – снятие с учета в стране, откуда везут "евробляху", сертификация и сверка номеров, таможенные платежи, брокер, постановка на учет в Украине.

Цена вопроса зависит от автомобиля и срочности оформления.

- Покупка и оформление документов в другой стране (тут обычно подключают брокера, цена вопроса – от 300 до 600 долларов).

- По состоянию на январь 2019 года автомобиль, который вы покупаете, должен отвечать экологическому стандарту как минимум "Евро-2".

- Таможенное оформление (оплата авансовых таможенных платежей в гривнах). Стоимость устанавливает таможня по месту регистрации водителя.

- Получение сертификата соответствия (цена – около 1400 гривен).

- Автомобиль во время таможенного оформления должен заехать в зону таможенного контроля (въезд – 250 гривен).

Если не успели оформить все за один день – за каждый следующий платится по 90 гривен.

Если автомобиль уже пребывал на территории Украины с нарушением таможенных правил – платится "добровольный взнос" в размере 8500 гривен.

Для постановки авто на учет в сервисном центре МВД нужен сертификат, который подтверждает соответствие украинским стандартам. Примерная стоимость – 3000 гривен.

Также платится налог в Пенсионный фонд. Размер зависит от цены автомобиля:

до 290 730 грн – 3% от стоимости;

290 731 – 510 980 грн – 4% от стоимости;

свыше 510 980 грн – 5% от стоимости.