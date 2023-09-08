Как впервые зарегистрировать привезенный из-за границы подержанный автомобиль

Без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится.
Что нужно знать гражданам, которые хотят купить подержанное авто из-за границы , но не знают, как такое транспортное средство зарегистрировать в Украине.
Прежде всего, нужно понять, что без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится. Поэтому необходимо обратиться в любой удобный и ближайший Сервисный центр МВД.
Что необходимо с собой иметь:
При первой регистрации подержанного транспортного средства, ввезенного из-за границы, нужно обязательно обращаться на экспертное исследование.