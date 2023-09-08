Жизнь Как впервые зарегистрировать привезенный из-за границы подержанный автомобиль

2023-09-08 19:31

Без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится.

Что нужно знать гражданам, которые хотят купить подержанное авто из-за границы , но не знают, как такое транспортное средство зарегистрировать в Украине.

Прежде всего, нужно понять, что без регистрации авто в Сервисных центрах МВД полноценно владеть им не получится. Поэтому необходимо обратиться в любой удобный и ближайший Сервисный центр МВД.

Что необходимо с собой иметь:

паспорт идентификационный номер документ на транспортное средство документ о правомерности приобретения транспортного средства таможенные документы сертификат соответствия заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве

При первой регистрации подержанного транспортного средства, ввезенного из-за границы, нужно обязательно обращаться на экспертное исследование.