ВОЙНА В Украине В Ивано-Франковской области медиков обязали сообщать в ТЦК о госпитализации мужчин

2023-06-22 15:37

Начальник Коломыйской РВА Любомир Глушков в Facebook заявил, что в Ивано-Франковской области было принято решение, согласно которому плановая госпитализация мужчин в возрасте от 18 до 59 лет больше не будет производиться без получения разрешения военкоматов.

По его словам, согласно решению областного совета обороны, местным чиновникам поручено обеспечить, чтобы всех военнообязанных жителей региона, не состоящих на учете, направили в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Глушков также добавил, что Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА получил задание подготовить и сообщить медицинским учреждениям региона о решении "временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектования".

"Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОВА, руководствуясь временными мерами в учреждениях здравоохранения с целью обеспечения и готовности к оказанию медицинской помощи пострадавшим в результате агрессии РФ против Украины, учитывая ситуацию правового режима военного положения безотлагательно подготовить и донести до заведений здравоохранения свое решение о временном прекращении плановых госпитализаций пациентов-военнообязанных без согласования с ТЦК. Обеспечить ежедневно до 11 часов информирование территориального центра по месту нахождения учреждения здравоохранения о госпитализации военнообязанных, в возрасте от 18 до 59 лет", - заявил Глушков в эфире местного телеканала.

То есть медицинские учреждения будут обязаны сообщать ТЦК о неплановой госпитализации военнообязанных.

Также на Франковщине поручили усилить работу правоохранителей на блокпостах. Всех, кто не имеет при себе документов, будут доставлять в отдел для установления личности.

Генеральный директор Коломыйской центральной районной больницы Андрей Кошкин в комментарии Информатору пояснил, что согласно решению Ивано-Франковской ОВА, учреждение здравоохранения вынуждено подавать в территориальный центр комплектования паспортные данные всех военнообязанных пациентов, попавших к ним на лечение, однако данные о диагнозе обещают не разглашать.

Андрей Кошкин призывает жителей сохранять спокойствие и отмечает, что процедура госпитализации не изменилась. По-прежнему пациент должен сначала обратиться к своему семейному врачу, который определит, нужно ли стационарное лечение. В медучреждении никому не будут отказывать в госпитализации.